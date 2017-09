C’est désormais à Gerland que se produit l’équipe du LOU et c’est dans l’ancien écrin de l’Olympique Lyonnais que les Bordelo-Béglais sont attendus samedi soir. Le staff a décidé d’amener 29 joueurs pour ce déplacement difficile et comme l’avait laissé entendre en début de semaine Jérémy Davidson, il y aura du turn-over. Sébastien Taofifenua, Mahamadou Diaby et Jean-Baptiste Dubié resteront en Gironde, eux qui ont été très sollicité lors du début de saison. A l’inverse, Jefferson Poirot, Pierre Gayraud, Marco Tauleigne devant puis Met Talebula, Apisai Naqalevu et Darly Domvo intègrent ou réintègrent le groupe.

“Une équipe pas marrante à jouer”

De leur côté, les Lyonnais ont marqué les esprits lors de la première journée en s’imposant à Paris face au Stade Français. Faciles vainqueurs de Brive en suivant, ils ont chuté à Pau dimanche dernier lors d’un rendez-vous qu’ils n’avaient pas forcément ciblé. Ils seront redoutables face à l’UBB et personne n’en doute dans le camp girondin.

Marc Clerc : “Ce voyage ne nous a pas vraiment réussi la saison passée. C’est une équipe très pragmatique, très solide devant et qui s’expose le moins possible. Une équipe pas marrante à jouer et comme leur manager est capable de bien les cornaquer, je pense qu’on sera largement attendu là-bas”