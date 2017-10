Malgré les 21.678 spectateurs au Matmut seulement (il y en aurait eu plus à Chaban, c’est évident), les Unionistes ont rempli leur mission face à Toulon, au bout d’un suspense incroyable et au prix d’une remuntada dont eux seuls ont le secret. Menés 3-18 à la demi-heure de jeu et en jouant à l’envers jusque-là, ils vont avoir la bonne idée de réduire le score juste avant le changement de camp.

Revenus métamorphosés sur la pelouse, ils vont enclencher un ballon porté qui va tout emporter sur 25 mètres pour finalement se retrouver derrière la ligne d’en-but. C’est le tournant du match. En dix minutes, ils vont renverser le cours de la rencontre. Irrésistibles. Ils tiennent là leur cinquième succès en sept journées, avant la trêve européenne.





UBB 30-27 Toulon

UBB : 4 essais Dubié (35’ et 58’), Pénalité (50’) et Hickey (61’), transformation Serin (61’) et deux pénalités Hickey (9’ et 47’).

Toulon : 2 essais (16’ et 31’), transformation (16’) et 5 pénalités (11’, 29’, 54’, 69’ et 75’)

Union : 1/Poirot 2/Maynadier 3/Cobilas 4/Jones 5/Marais 6/Diaby 8/Houston 7/Goujon 9/Serin 10/Hickey 11/Dubié 12/Naqalevu 13/Spence 14/Barraque 15/Ducuing 16/Pélissié 17/Taofifenua 18/Cazeaux 19/Tauleigne 20/Lesgourgues 21/Schoeman 22/Fuatai 23/Ravai.