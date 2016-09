Bordeaux Les Unionistes ont relevé la tête

Les Bordelo-Béglais ont mis les ingrédients samedi soir pour s’imposer face à Bayonne (40-20) et ainsi se rassurer. En deux fois cinq minutes, une séance par mi-temps, ils ont marqué deux fois deux essais, donnant ainsi le tournis à une formation basque alors dépassée. Quatre essais marqués par les trois-quarts, ceux-là même qui semblaient depuis le début de saison en panne d’inspiration et incapables de porter le danger. Sous la baguette d’un Baptiste Serin impérial, Julien Rey est mis sur orbite pour le premier essai des siens. Adam Ashley-Cooper récupère ensuite une judicieuse passe au pied de son jeune demi-de-mêlée dans le fermé pour doubler la mise. A 17-3 après à peine un quart d’heure de jeu, les locaux ont retrouvé leur rugby et leur public. Reste que les visiteurs s’accrochent et reviennent dans les points pour ne tourner aux agrumes qu’avec sept points de retard (20-13).

Le bonus leur file entre les mains

Si le début du second acte est plutôt poussif, les Unionistes vont avoir quelques fulgurances du meilleur goût après l’heure de jeu et c’est Blair Connor qui retrouve ses jambes et le chemin de la ligne d’essai, faisant ainsi chavirer Chaban de bonheur. Les visiteurs sont sonnés et Julien Rey en remet une couche pour définitivement fixer le sort du match dans la foulée. A l’orgueil, les Basques vont cependant souffler le point de bonus aux Girondins à trois minutes du trille final, la seule vraie contrariété de l’après-midi au final avec la sortie sur blessure de Serin à la 57′. Voici donc la troupe du président Laurent Marti revenue dans la première partie de tableau, loin du leader rochelais certes, mais l’essentiel est ailleurs pour l’heure puisque les Bordelo-Béglais se sont rassurés.

UBB 40-20 Bayonne

UBB : 4 essais (Rey 14’ et 74’) Ashley Cooper (17’) et Connor (69’), 4 transformations Madigan (14’ et 17’) et Beauxis (69’ et 74’), 4 pénalités Madigan (7’, 28’, 48’ et 57’).

Bayonne : 2 essais Martial (25’) et Arganèse (77’), deux transformations Du Plessis (25’) et Lagarde (77’) et 2 pénalités Du Plessis (11’ et 35’).

1/ Poirot 2/ Maynadier 3/ Cobilas 4/ Jones 5/ Marais 6/ Chalmers 8/ Goujon 7/ Braid 9/ Serin 10/ Madigan 11/ Connor 12/ Rey 13/ Lonca 14/ Ashley-Cooper 15/ Buttin 16/ Avei 17/ Taofifénua 18/ Cazeaux 19/ Tauleigne 20/ Lesgourgues 21/ Beauxis 22/ Talebula 23/ Clerc