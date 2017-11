C’est désormais devenu une tradition. À l’aube de chaque saison, un comité de joueurs formé bien souvent des plus anciens se réunit pour établir la charte des règles de vie au sein du club. Par exemple : le non-respect des horaires, une tenue vestimentaire non conforme un jour de match ou encore le fait de s’alimenter en salle de soins est alors réprimandé. Et croyez-moi, il ne manque pas de “balances” quand il s’agit de dénoncer nos camarades pris en flagrant délit… Acte lâche mais assurément drôle !

Parpaing rose au stade et fessée collective

Cette année, le joueur faisant une entorse au règlement se voit recevoir un palet qui dévale un mur criblé de clous légèrement enfoncés déviant sa trajectoire pour enfin arriver dans une des cases qui ont chacune leur sanction. Sa descente est scrupuleusement

suivie avec enthousiasme par toute l’équipe qui attend que le hasard fasse bien les choses : à savoir la sanction la plus lourde. Je vais y venir… Les plus veinards s’en sortent avec une simple amende mais qui peut tout de même s’avérer salée. D’autres moins chanceux doivent réaliser des gages un peu plus loufoques.

S’entraîner avec un bonnet de bain, porter un parpaing rose pour tout déplacement dans l’enceinte du stade, prendre la fessée par l’ensemble de l’effectif, faire et lire publiquement un poème d’amour aux coaches, j’en passe et des meilleures…

Sébastien Taofifenua et l’arche de Noé

Vient le tour des malchanceux, ceux qui remplissent l’assemblée de bonheur en tombant sur le tant redouté repas d’équipe maison ! Clairement une aubaine. Le joueur a l’obligation de recevoir l’ensemble de ses collègues chez lui pour un dîner. Étant des personnes bien élevées, nous n’arrivons jamais les mains vides chez notre hôte et c’est alors que des invités surprises peuvent participer au festin.

À titre d’exemple, Gauthier Doubrère a eu l’honneur d’accueillir trois superbes poules dans son appartement. J’ai eu aussi le privilège de recevoir huit souris dans le mien. Récemment, Adrien Pélissié a vu l’arrivée de trois lapins et d’un magnifique bouc dans le sien. Mais le plus beau des repas restera sans aucun doute celui de Sébastien Taofifenua qui a eu le bonheur de voir débarquer une chèvre, un lama et un poney à son domicile. Un grand souvenir !