On a bien senti cette semaine des crispations lors des interventions en conférence de presse, notamment de la part du coach des lignes arrières Rory Teague. Si ce dernier ne se départit jamais de son sourire toujours agréable, il n’en a pas moins critiqué vertement ses joueurs après leur match raté à Lyon. Martelant à plusieurs reprises que la production n’était pas acceptable, il y a dû avoir explication des gravures, suivant l’expression consacrée, dans le secret du vestiaire. Résultat de ces “crispations”, et contrairement à son habitude, le staff n’a pas communiqué la liste des joueurs retenus pour cette rencontre.

Six retours vraisemblables

Néanmoins, et compte tenu du point infirmerie communiqué par le club, Jean-Baptiste Dubié, Marc Clerc, Julien Rey et Baptiste Serin ne devraient pas participer à ce match. A l’inverse, Vadim Cobilas, Yann Lesgourgues et Jayden Spence, tout comme Mahamadou Diaby, Jandre Marais et Sébastien Taofifenua devraient débuter, ou a minima être dans le groupe de 23. Dans la maison héraultaise, il est prévu de faire tourner un soupçon mais l’équipe restera hyper compétitive, elle qui n’a pas perdu face à l’UBB depuis trois ans.

Rory Teague : “Montpellier, c’est très costaud, avec un peu d’argent pour trouver les bons joueurs (rires). Y a des mecs solides dans toutes les lignes et des mecs qui jouaient avec les meilleures équipes du monde. Mais nous, nous devons rebondir à Chaban après notre match à Lyon qui n’est pas acceptable. Nous nous sommes préparés pour cela.”