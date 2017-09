Le stade Charles Mathon où évolue l’US Oyonnax rugby a toutes les caractéristiques d’une citadelle imprenable. La formation de l’Ain y développe en effet un rugby âpre, rugueux et son public est chaud bouillant, le tout sur une pelouse synthétique. Une chose est sûre, les Girondins savent que l’accueil y est hostile et ils ne seront donc pas surpris. Pour ce déplacement, 29 joueurs ont été retenus. Parmi eux nous noterons la présence d’Ole Avei, Pierre Gayraud et Pablo Uberti, les trois surprises du trio de chefs, Luke Jones (repos) et Darly Domvo (choix) restant à la maison.

Si l’infirmerie des deux clubs est confortablement garnie, il apparaît que les Oyomen soient sûrement plus impactés par le nombre d’absents. Un postulat qui n’empêche pas les Unionistes de craindre ce déplacement, les locaux ayant un urgent besoin de points dans la course au maintien. Laurent Marti a lui-même affirmé que ce déplacement allait piquer. Dont acte. Reste qu’après le match abouti livré face à Montpellier, une production mitigée serait décevante.

Adrien Pélissié : “On sort d’un très bon match alors il faut en profiter pour essayer d’aller grappiller des points à Oyonnax. Là-bas, c’est du synthétique et tout va plus vite alors à nous de vite nous adapter. Et puis, cette équipe a des valeurs et ils vont nous attendre correctement… A nous de jouer comme on peut le faire à Chaban, en nous rappelant de la déroute à Lyon voici quinze jours.”