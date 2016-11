Après 10 ans de fonctionnement, la troupe des Troubadours du Troisième Millénaire a trouvé son équilibre et est devenue une référence au niveau des spectacles historiques grâce notamment à la crèche vivante qui est proposée lors du marché de Noël et son spectacle d’août. « Merci à tous pour la belle dynamique et la belle production de cette année. Pour le spectacle Le chemin des mémoires, le pari est enfin gagné. Nous avons trouvé le spectacle qui a tous les atouts pour être une vitrine de Bazas. Les scènes qui ont été proposées par l’atelier théâtre ont été appréciées du public. Pour que le spectacle fonctionne, il a fallu 120 bénévoles dont 80 figurants. Merci à la ville de Bazas pour son aide financière, son aide matérielle et humaine. Merci aussi au conseil départemental et à l’IDAC » informe Romain Espagnet, président de l’association lors de l’assemblée générale.

Les projets pour 2017

Grâce à la belle réussite du spectacle d’été, l’association est bénéficiaire de 4.875€. « Cet argent est réinvesti dans une console, un bloc lumière et des enceintes amplifiés achetés à l’IDAC. Nos 1.563 articles de costumes sont entreposés aux anciennes régies et nos décors à la ferme de Perette ».

« Le prochain spectacle, c’est la crèche vivante qui aura lieu le 11 décembre à Bazas qui sera la même conception que 2015. » L’organisteur ne consent à donner qu’un indice : la neige sera au rendez-vous.

Romain Espagnet détaille les autres projets de l’association. « Nous serons à Origne le 23 décembre pour une crèche vivante d’une trentaine de minutes. Le 23 juin 2017, lors de l’hommage au taureau, la scène de la présentation des confréries sera renouvelée.

Nous sommes à la recherche de figurants

Le spectacle d’été sera joué les 11, 12 et 13 août. Le spectacle sera plus étoffé : en plus des scénettes de l’atelier théâtre, un camp médiéval permettra de regarder des démonstrations de combat de chevalier et de faire du tir à l’arc. Nous sommes aussi à la recherche de nouveaux figurants car il nous en faudrait beaucoup plus. Nous ferons le recrutement dès janvier. Nous avons aussi demandé la labellisation aux Scènes d’été ». Pour conclure, le maire Bernard Bosset a félicité tout le monde. « Vous êtes partis de rien et c’est une belle réussite. La troupe est devenue une référence culturelle dans un esprit convivial et familial. Cela fait plaisir de voir que toutes les générations se respectent ».

B. B.