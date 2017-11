Pour les fêtes de fin d’année et même un peu avant, le pôle commercial devrait être opérationnel et les clients de la boucherie et de l’épicerie du village pourront se garer enfin sans problème pour effectuer faire leurs achats.

Le nouveau pôle commercial sera donc aménagé dans un local qui était dans un premier temps une pharmacie et dernièrement un commerce dédié aux fleurs.

L’épicier Msalmi Anouar et le boucher Romain Malterre se partageront un espace qui leur permettra d’accueillir leurs clients dans de bonnes conditions.

La supérette qui propose déjà les journaux, le tabac et la Française des Jeux aura un choix plus élargi dans l’alimentation générale et les produits frais. Quant au boucher, il aura plus d’espace pour lui et ses clients.

Des travaux ont déjà débuté pour ce commerce qui est attendu depuis déjà quelques temps.