Loupiac Les thermes de la villa s'ouvrent au public

Érigée en surplomb d’une partie du village, sur une butte qui domine la route et laisse entrapercevoir le clocher de l’église, une villa gallo romaine est plantée au cœur de la commune de Loupiac. Dès l’entrée sur le site, au bout d’une allée, un hôte vous accueille. Jean-Pierre Bernède, viticulteur de son état, est aussi le maître des lieux et décrit cela comme « une aventure familiale, archéologique et historique ». Ses parents ayant acquis la propriété de ce terrain en 1971, sur les conseils avisés d’André Pezat, archéologue qui participera aux fouilles.

Monuments Historiques

De ses vestiges enfouis, quelques traces resurgissent de temps très anciens. Découvert en 1868, ce site archéologique est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 2011. Entre-temps, des fouilles se sont poursuivies grâce notamment à Jérôme Marian. Il est question d’une villa à péristyle avec thermes privés établis aux premiers siècles de notre ère.

Jean-Pierre Bernède est aussi intarissable dans ses explications que les fontaines et puits qui alimentaient en eaux les lieux à l’époque antique.

Il s’agissait aussi d’un domaine agricole, bien avant que le vin ne vienne parsemer les coteaux, mais il était aussi question de bien-être pour les occupants qui devaient disposer de moyens importants et ne lésinaient pas sur l’équipement de la maison. Plus tard, c’est un prieuré bénédictin dédié à Saint Romain qui fut bâti aux alentours du XIIe siècle et dont subsiste une petite chapelle.

Vestiges du passé

Enfin le parcours se poursuit après quelques déambulations au travers de colonnes aux chapiteaux parfaitement conservés, de vitrines permettant de mieux apprécier les trouvailles telles que des pièces de monnaie, des objets parfois miniatures et pourtant chargés d’histoire.

Vient enfin le sous-sol pour une dégustation du vin de Loupiac, dont le nectar nous apparaît soudain sorti des entrailles de la terre tellement la promenade nous emporte à travers les âges.

Il ne vous restera plus qu’à signer le livre d’or que présente en toute fin de parcours le propriétaire, pour inscrire à votre tour, le signe de votre venue, comme l’ont fait bien avant vous, ici, sous vos pieds, d’autres Gallo-romains de passage.

Éric Boulanger