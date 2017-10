Les Lormontais ont mis tous les ingrédients lors de cette rencontre au sommet et malgré la lourde défaite (19-37), ils n’ont pas grand chose à regretter. Un premier essai visiteur venait les surprendre très tôt dans la rencontre (4’) mais Jean-Nicolas Crabol remettait très vite les siens dans les points. Les Marmandais enquillaient des unités au pied mais les locaux répondaient du tac au tac et les deux équipes étaient dos à dos au changement de camp.

L’US Marmande, sûr de ses forces

Secoués dans les vestiaires, les Lot-et-Garonnais attaquaient le second acte pied au plancher et déposaient par deux fois l’ustensile derrière la ligne en trois minutes. Le break était fait (13-27) mais les Girondins n’abdiquaient pas, démontrant là toutes leurs qualités de cœur. Ils revenaient même à huit unités à l’heure de jeu mais le leader, empli de quiétude et sûr de ses forces, cadenassait alors la partie.

Un dernier essai marqué en toute fin de rencontre permettait même aux visiteurs de repartir de Jules Ladoumègue avec le bonus offensif, une belle leçon de réalisme que n’aura pas manqué d’emmagasiner la classe biberon lormontaise.