Si ceux qui jouent le font avec cœur, les Langonnais n’ont finalement pas pesé bien lourd face à une équipe tyrossaise qui évolue dans une autre dimension. Les locaux ont très vite marqué leur premier essai comme pour mieux ôter tout espoir aux visiteurs, si tant est qu’il y en ait eu un. Les Landais doublent la mise un peu avant le quart d’heure de jeu et on se dit alors du côté girondin que l’après-midi risque bien d’être un calvaire.

Ces derniers s’accrochent cependant, luttent avec leurs armes et stoppent l’hémorragie programmée. Mieux, les Rouge et Blanc essaient bien timidement de développer un peu de jeu mais ce dernier est trop timoré, trop prévisible et sans réel danger en fait pour les locaux. La mi-temps est atteinte sur un score de 19 à 3 et pour tout dire on craint le pire pour la suite.

Le chemin de croix

Mais les visiteurs vont courageusement continuer à s’accrocher en grignotant même leur retard, jusqu’à l’heure de jeu (19-9). Personne ne doute alors que le sort du match puisse basculer mais la résistance est louable. Les Tyrossais vont néanmoins accélérer un soupçon par la suite pour aller déposer à deux reprises l’ustensile derrière la ligne et ainsi sceller le sort du match. Les Langonnais poursuivent donc leur chemin de croix et on se demande bien si ce dernier pourra être stoppé un jour cette saison. Les plus optimistes vous diront que ce pourrait être dimanche prochain lors de la réception de Nantes. Qu’ils soient entendus.