Les sorties du week-end en Grand Marmandais

Expositions

Marmande

- Les pastels de Marie-France Zawierta, Nonna, à la jardinerie Jay.

- Musée des Arts et Traditions Populaires, «Ostau Marmandés», rue Labat, ouvert mercredi et samedi de 15h à 18h. Entrée 3€ pour le musée, libre pour l’exposition. Expo des photographies de Frédéric Meheut.

- Exposition sur la première guerre mondiale aux Archives municipales, épisode final «Du doute à la victoire»; entrée libre de 14h à 17h, du lundi au vendredi.

- Galerie de peinture Bernadette Serbat et les sculptures d’Eric Joerger, 14 rue Léopold Faye, vendredi et samedi 16h30-19h30, dimanches et autres jours sur RDV 05.53.20.91.85.

- Musée Marzelles: peintures de Sylvestre, ouvert les mercredi, jeudi, vendredi de 15h à 18h, samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h, entrée libre.

- Exposition des sculptures de Catherine Guérard à la galerie Egrégore. Entrée libre du jeudi au dimanche de 14h à 19h.

- Géographismes, exposition de peintures d’Hervé Renoult à la médiathèque jusqu’au 4 novembre. A partir du 6 novembre, les peintures de Milène Giusti présentées par Tous Artistes Enfants.

Pardaillan

Exposition de peintures au domaine viticole du Vieux Bourg. De 9h à 17h, du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.

Esclottes

Expo photo au domaine de Ferrant.

Casteljaloux

Jusqu’au 2 décembre, à la bibliothèque, «petites bêtes du sol».

Clairac

28ème salon de peinture avec Jean Godin comme invité d’honneur.

Tonneins

Jusqu’au 18 novembre, les œuvres des résidants de la maison d’accueil spécialisé, au centre culturel.

Houeillès

Exposition permanente de repro photo des œuvres d’Etienne Mondineau au premier étage de la mairie.

Spectacle

Montignac-de-Lauzun

Soirée cabaret, samedi à 21h, à la salle des fêtes. Entrée: 8€. Réservations: 06.87.74.77.76.

Nérac

Samedi à 21h, au château, « trajectoires célestes », mélange de danse et de musique ancienne. 05.53.97.40.50, 3€, gratuit – 12 ans.

Concert

Miramont-de-Guyenne

Samedi, à partir de 20h30, à la Basane, élèves de la Dj School de Bastid’Art, Aschenbecks et Dj Shaker. Tarifs: 7 et 5€.

Nérac

Samedi à 17h en l’église Saint-Nicolas, récital d’orgue avec Sylvie Perez.

Virazeil

Dimanche à 15h30, à la salle des fêtes, concert du collectif de harpes Harpinbag.

Allemans-du-Dropt

Dimanche à 16h, à la salle des fêtes, concert des Pompons bleus de Tonneins. Entrée: 8€.

Lamontjoie

Dimanche à 16h en l’église, Cédric Moulié avec son spectacle « Eleazi, un voyage musical ». 12€, 06.85.02.82.85.

Saint-Bazeille

Vendredi soir au 180, The Wooden Pearls avec, en première partie, Castro Caméra. 10€. 06.28.33.54.10.

Montpouillan

Dimanche à 14h30 en l’église, quatre chorales au profit de l’association Evan&Co.

Casteljaloux

Samedi à 19h au casino, Granny Smith et Sarah et William. 05.53.64.87.00.

Danse

Argenton

Mercredi à la salle des fêtes de 18h30 à 20h, atelier danse, gratuit.

Evénement

Miramont-de-Guyenne

Bourse des collections, samedi et dimanche toute la journée, salle et boulevard Gambetta.

Véhicules anciens

Casteljaloux

Dimanche, de 9h à 12h, esplanade de la piscine, rassemblement de véhicules anciens par les Vieux Moteurs Gascons.

Dédicaces

Tonneins

Samedi à partir de 14h à l’espace culturel Leclerc, Anna Bourg pour « Dans les yeux d’Alex » et Martine Courtin-Deguînes avec « Villa Louise ».

Vide-greniers

Bouglon

Dimanche, de 7h à 17h, salle des sports. Tarifs: 4€ la table à l’intérieur, 1€ le mètre à l’extérieur. Restauration sur place. Inscriptions auprès de Mme Barbe au 06.88.53.51.59. Organisé par le Comité des Fêtes.

Gaujac

Dimanche de 8h à 18h, salle des fêtes au profit de l’association contre les animaux maltraités «EarthAnimal47».

Bourse

Lévignac-de-Guyenne

Bourse aux vêtements, samedi de 9h à 18h, dans le local derrière la Poste.

Conférences

Marmande

Dimanche, de 16h à 18h, à la Maison des métiers d’art, conférence musicale de Martin Mestres sur les musiques électroniques, et goûter convivial, organisés par la Cerisaie. Entrée gratuite.

Théâtre

Castelmoron-sur-Lot

Samedi à 20h30 à la salle des fêtes, « ça se complique » par la troupe Théa’tremplin. 8€.

Visites

Duras

Le château de Duras, ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h. Tél. : 05.53.83.77.32.

Couthures-sur-Garonne

Maison des Gens de Garonne, ouverte jusqu’au 5 novembre, tous les jours de 13h30 à 18h30. Tarifs: 8€ adulte, 6€ pour les 6-12 ans, carnet de jeu inclus dans le billet d’entrée. Chasse au trésor dans le village pendant les vacances de Toussaint. Renseignements au 05.53.20.67.76.

Marmande

Les Jardins de Beauchamp, rue des Isserts (jardinerie Jay). Classé Jardin Remarquable. Ouvert : 9h-12h ; 14h-18h30. Fermé lundi matin. Entrée : 6€.

Grézet-Cavagnan

Château de Malvirade, 10€ à partir de 14 ans, 7€ de 6 à 14 ans, gratuit moins de 6 ans, tarif groupes. Tél. : 05.53.20.61.31.

Caubon St-Sauveur

Parc animalier du Griffon. Structures gonflables, tyrolienne pour enfants. Espace pique-nique, restauration possible sur place. Entrée 9€ adulte, 6€ 2-14 ans. Ouvert mercredis, jours fériés et vacances scolaires de 11h à 18h. Tél. : 05.53.20.23.81.

Damazan

Musée « Photo et plus », au Petit Labarère, route de Cap du Bosc. Ouvert les samedis de 15h à 18h ou sur RDV 05.53.88.76.57 ou 06.75.59.16.25. 5€/3€ 5-15 ans.

Détente

Miramont-de-Guyenne

Bastid’Escape, live escape game, 17, rue de la Viguerie, ouvert les lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 10h à 22h, le vendredi et le samedi de 10h à minuit. Réservation obligatoire au 06.86.13.88.55.

Fourques/Garonne

Baptême de l’air en ULM, tous les jours selon météo, week-ends et jours fériés, sur rendez-vous au 06.03.49.82.31.

Marmande

Baptême de l’air et vol découverte avec l’Aéro-Club de Gascogne, aérodrome de Carpète, sur rendez-vous au 05.53.64.26.36.

Saint-Jean-de-Duras

Vols en montgolfière, visite du domaine viticole de Durand, contact : 05.53.89.02.23.

Saint-Sernin-de-Duras

« Entre Ciel et Terre », vols d’une heure en ballon. Rens. : 05.53.89.01.25.

Castelnau-sur-Gupie

Mini-golf 14 trous chez Melly-Golf, animaux de la ferme, restauration midi 12€ et soir (19€ sur réservation avec accès gratuit au mini-golf). Tél. 06.09.48.02.54.