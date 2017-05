Les sorties du week-end dans le Grand Marmandais

Expositions

Marmande

- Exposition dans et hors les murs du musée Marzelles: les photographies de Rony Spéranza et les sculptures de P. bono. Musée ouvert les mercredis, jeudis et vendredis de 15h à 18h, le samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.

- Musée des Traditions Populaires, « Ostau Marmandés », rue Labat, ouvert mercredi et samedi de 15h à 18h.

- Exposition sur la première guerre mondiale aux Archives municipales ; entrée libre de 14h à 17h, du lundi au vendredi.

- Peintures de Brigitte Lainé dans le magasin Alpha 47, 98 rue de la Libération. Toute la semaine de 9h à 12h et de 14h à 19h, entrée libre.

- Au restaurant L’Ô à la Bouche, rue Clavetière, les toiles de Jean-Marc Montaigu.

- Au restaurant le Buffalo, 36 boulevard Meyniel, exposition des huiles et aquarelles de Michel Lucquedey.

- Galerie de peinture Bernadette Serbat et les sculptures d’Eric Joerger, 14 rue Léopold Faye, vendredi et samedi 16h30-19h30, dimanches et autres jours sur RDV 05.53.20.91.85.

- Exposition chez Egrégore, boulevard Meyniel: les œuvres de Gérard Sendrey et Marie-Laurence de Chauvigny de Blot, jusqu’au 28 mai.

- 41ème exposition des peintres et sculpteurs du Marmandais, salle René Char de la médiathèque. Vernissage vendredi à 18h.

Lauzun

Histoire du costume de l’Antiquité à nos jours, sur rendez-vous, Hélène Dolène Durieux au 06.12.56.05.62 ou au 05.53.20.10.07

Pardaillan

Exposition de peintures au domaine viticole du Vieux Bourg. De 9h à 17h, du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.

Esclottes

Expo photo au domaine de Ferrant.

St-Pardoux-Isaac

Expo collective de peintures à la salle d’activité, organisée par la Communauté de communes du Pays de Lauzun, jusqu’au 8 mai.

Aiguillon

Jusqu’au 20 mai, exposition du photoclub d’Aiguillon à la médiathèque.

Escassefort

Jusqu’à fin du mois de mai, exposition « Nuances » avec les œuvres de Lysiane Lagauzere, à la mairie.

Cinéma

Cocumont

Vendredi à 21h30, à la salle des sports de Cocumont, projection du documentaire de Bernard Lataste, “Comme un alpage”, organisée par Cultur’Ailes. Entrée libre.

Evénement

Casteljaloux

Samedi, 3èmes fêtes du Printemps et premier tremplin musical de Musik à l’Avance, centre d’animation de la Bartère.

Beaupuy

Dimanche, 2èmes Floralies, au lac de Beaupuy, couplée à un vide-greniers, toute la journée.

Spectacle

Labretonie

Dimanche à 14h30, gala de variétés organisé par les Amis du Val de la Canaule, à la salle des fêtes. 10€. Renseignements au 05.53.89.17.94.

Fête locale

Saint-Pardoux du Breuil

Trois jours de fête organisés par la municipalité, l’association Amitiés Loisirs et l’ASFP. Loto, concours de pétanque, repas, randonnée pédestre, etc.

Nérac

Jeudi 4 : à 20h élection de Miss Albret, 21h défilé de mode, 22h radio-crochet; vendredi 5 : 19h remise des clés aux festayres, 20h repas grillade, 21h Grand tremplin et à 23h concert de Sans Additif. Samedi 6 : 8h, dégustation de tripettes avec marché déplacé au Petit Nérac, 9h30 coup d’envoi du tournoi de rugby, 11h concert de l’union musicale Néracaise, 12h remise des prix des concours de fraises, de pain et de fromages, 20h repas grillades, 22h grande parade des chars fleuris avec bandas, échassiers et majorettes, 23h concert de Minima Social Club, 0h30 concert de Bohemian Betyars. Dimanche 7 : 8h concours de pêche, 11h démonstration de l’école taurine dans les arènes place du foirail, 15h grande parade des chars, 17h course landaise formelle, 20h repas grillade, 21h concert de Atomic Spliff, 23h concert Lyre le Temps, 0h30 soirée DJ’s. Lundi 8 : à 17 h course landaise, 21h chorale Opus 81, 21h30 concert de l’union Musicale Néracaise, à 22h30 feu d’artifice.

Leyritz-Moncassin

Vendredi, samedi et dimanche, fête locale. Tel: 06.75.14.72.30 ou 05.53.79.40.72.

Villefranche-du-Queyran

Samedi, repas muguet et girolles à midi à la salle des fêtes, tarif 15€. 05.53.79.48.29.

Théâtre

Lavergne

«Tout bascule!» par le Théâ’Tremplin, samedi à 20h30 à la salle des fêtes.

Marmande

Match d’improvisation théâtrale, samedi à 20h30 au Petit Théâtre.

Concert

St-Martin de Curton

Vendredi 21h à l’église, cncert vocal avec le Chœur en Harmonie. Entrée gratuite.

Ste-Bazeille

Vendredi à 20h30, au Château Rouge, espace 180, cçoncert pop-rock avec Mondino qui présentera son nouvel album. Participation 10€. Gratuit moins de 18 ans, petite restauration sur place à partir de 19h30. Réservation : 06 28 33 54 10 (Sandrine).

Ste-Bazeille

Samedi à 20h30 au LB, centre bourg, concert de Phil Riza, rock des années 40 à 60. Restauration sur place, 05.53.83.05.42.

Casteljaloux

Samedi dès 19h, concert au Casino avec Bloodsweet (blues).

Vieilles voitures

Casteljaloux

Dimanche, esplanade de la piscine, rassemblement de véhicules anciens de 9h à 12h.

Vide-greniers

Ste-Gemme Martaillac

Lundi 8 mai, à 8h, salle des sports et salle des fêtes.

Visites

Soumensac

Samedi 6 mai, visite guidée du bourg et de ses remparts, par l’association des Amis de Soumensac, rendez-vous à 10h. Participation: 1€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation obligatoire au 05.53.20.83.52.

St-Pierre-sur-Dropt

Moulin de Cocussotte, ouvert l’après-midi du mercredi au dimanche. Jardin, roue en fonctionnement, histoire du moulin et de la navigation sur le Dropt, échelle à poissons sur le Dropt. Visites guidées par un Raconteur de Pays, à 15h et 16h30. Entrée: 4€, 3€ pour les groupes. Renseignements: 06.74.16.46.82.

Couthures-sur-Garonne

Gens de Garonne, site ouvert tous les jours de 13h30 à 18h y compris les jours fériés.

Duras

Le château de Duras, ouvert en mai et juin, tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h, tél. : 05.53.83.77.32.

Marmande

« Les Jardins de Beauchamp », rue des Isserts (jardinerie Jay). Classé Jardin Remarquable. Ouvert : 9h-12h ; 14h-18h30. Fermé lundi matin. Entrée : 6€.

Grézet-Cavagnan

Château de Malvirade, 10€ à partir de 14 ans, 7€ de 6 à 14 ans, gratuit moins de 6 ans, tarif groupes. Tel : 05.53.20.61.31.

Caubon St-Sauveur

Parc animalier du Griffon. Structures gonflables, tyrolienne pour enfants. Espace pique-nique, restauration possible sur place. Entrée 9€ adulte, 6€ 2-14 ans. Ouvert mercredis, jours fériés et vacances scolaires de 11h à 18h. Tél. : 05.53.20.23.81.

Damazan

Musée « Photo et plus », au Petit Labarère, route de Cap du Bosc. Ouvert les samedis de 15h à 18h ou sur RDV 05.53.88.76.57 ou 06.75.59.16.25. 5€/3€ 5-15 ans.

Détente

Fourques/Garonne

Baptême de l’air en ULM, tous les jours selon météo, week-ends et jours fériés, sur rendez-vous au 06.03.49.82.31.

Marmande

Baptême de l’air et vol découverte avec l’Aéro-Club de Gascogne, aérodrome de Carpète, sur rendez-vous au 05.53.64.26.36.

Saint-Jean-de-Duras

Vols en montgolfière, visite du domaine viticole de Durand, contact : 05.53.89.02.23.

Saint-Sernin-de-Duras

« Entre Ciel et Terre », vols d’une heure en ballon. Rens. : 05.53.89.01.25.

Castelnau-sur-Gupie

Mini-golf 14 trous chez Melly-Golf, animaux de la ferme, restauration midi 12€ et soir (19€ sur réservation avec accès gratuit au mini-golf). Tél. 06.09.48.02.54.