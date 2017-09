Cliquez sur l'image pour l'agrandir

L’opération se déroule dans le cadre national «Vergers ouverts» et aura lieu samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Christine et Christophe Segrestan ouvrent comme ils en ont l’habitude les portes de leur exploitation et feront visiter leurs vergers. Pomiculteurs, labellisés agriculteurs écoresponsables, ils vous feront découvrir leur passion et dévoileront tous les secrets qui entourent la production du fruit préféré des français: la pomme !

Au programme, visite du verger, discussion sur le métier autour d’un verre de jus de pomme de leur propre production, cueillette de galas et de canadas (0,50€ le kilo).

Ferme de Peyreton, fléchée n°5 sur les panneaux roses des Fermes de Garonne, à Ste-Bazeille (près du stade de foot de Beaupuy). Contact: 06.72.01.98.59.