Salles Les Sangliers reprennent du poil de la bête

Les Sallois sont toujours derniers mais les Sallois ont gagné et l’essentiel était là, au soir de cette troisième journée. On passera très vite sur l’arbitrage plutôt saugrenu de cette rencontre pour se concentrer sur l’essentiel : les quatre unités tombés dans une escarcelle qui criait famine. On se doutait bien que ce match ne resterait pas forcément dans les annales compte tenu de l’enjeu ou plutôt des enjeux car les Gersois étaient, comme leurs hôtes, dans l’obligation de gagner pour rester conformes à leurs ambitions affichées.

Fleurance arrache le défensif

La première mi-temps va finalement se résumer à un duel de buteurs et à ce jeu, les locaux prennent un peu d’avance (9-3). Six points pour le moins mérités. Ils vont même faire le break à l’heure de jeu avant de laisser les visiteurs exprimer leurs qualités. Ces derniers reviennent même dans les points à la 76’ mais faute d’un buteur en réussite, ils doivent au final se contenter d’un point de bonus défensif. S’il reste aux Sallois beaucoup de travail à effectuer, ces points-là sont pour le moins apaisants.

3° journée – poule 8 :

Morlaàs 24-18 Gimont

Orthez 23-15 RCBA

Aire/Adour 15-21 Hagetmau

Isle-Jourdain 24-11 Lormont

Salles 19-13 Fleurance