Les Sallois sont en ballottage favorable.

Cueillis à froid par une équipe d’Orthez logiquement donnée favorite sur l’ensemble de cette double confrontation, les Sallois ont très vite enclenché la marche avant lors de ce barrage aller pour mener 18 à 5 aux agrumes, grâce à deux réalisations signées Marc Stéphan et Julien Joie (alias “Nicolas Sarkozy”).

Les Béarnais sont muselés et si leur rugby est bien léché, les locaux font en sorte de ne pas les laisser s’exprimer. Mieux, les pensionnaires de Lanquette vont creuser l’écart dès le début du deuxième acte (43’) avec un troisième essai signé Jérémy Béchade.

Treize points d’avance

Les supporters sallois sont aux anges et les visiteurs aux abois. Ces derniers vont alors relever la tête et faire feu de tout bois pour essayer de réduire le score. La défense salloise veille jusqu’à la 72’ et le second essai béarnais, forcément râlant pour les locaux.

Le score est dès lors scellé, treize points d’avance qui, s’ils ne permettent pas de crier victoire, laissent cependant aux Girondins l’espoir de pouvoir accéder aux seizièmes de finales. Il faudra pour cela ne pas trop calculer à Orthez le week-end prochain en considérant que tout reste à faire.