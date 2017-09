Les pensionnaires de Raymond Brun ont livré un drôle de scénario lors de la réception de Malemort. D’abord conquérants et assez sûrs de leurs forces, les Sangliers en ont profité pour prendre le large au score et n’être même que la seule des deux formations à marquer des points lors du premier acte. Marc Stéphan fait alors vivre le planchot grâce à trois pénalités et Brian Recher marque le premier essai des locaux à la 19’. Tout va donc très bien au changement de camp (16-0).

Les Sangliers ont joué avec les nerfs de leurs supporters

Mieux, les locaux enfoncent le clou dès la reprise avec un essai opportuniste d’Anthony Meysonnier. On se prend alors à rêver à un bonus offensif mais c’est bien mal connaître nos lascars. A court de concentration et de carburant, ces derniers laissent les clés de la rencontre aux Corréziens. Les Malemortois reviennent dans le match et dans les points grâce à deux essais, dont le dernier marqué à quinze minutes du trille final (21-14). Ils pensent alors à juste titre qu’ils peuvent même obtenir un nul et la fin de match devient irrespirable, chacun retenant son souffle côté sallois.

Le vent du boulet aura donc frôlé les locaux mais ces derniers raflent finalement la mise au bout du suspense. Il faudra montrer un tout autre visage dimanche à Issoire pour espérer un accessit.