Les Rionnais ont fait bouger la hiérarchie de cette poule 14 le week-end dernier en s’imposant avec brio face à la solide formation de Navarrenx. Au cours d’une partie de très bonne facture, les Landais ont toujours fait la course en tête, même si les Navarrais n’ont jamais rien lâché. Les deux équipes marquaient chacune un essai lors de la première mi-temps mais les locaux viraient en tête grâce au pied de Jérémy Tournier. Deux nouveaux essais permettaient même aux Rionnais de prendre le large (25-10) un peu avant l’heure de jeu mais les Béarnais revenaient dans le match à la 65’ avant de faire un nouveau rapproché six minutes plus tard (25-20).

Ils privent le leader de bonus défensif

C’est de nouveau le buteur maison qui donnait aux siens une avance rédhibitoire à cinq minutes du trille final, un succès qui privait même les visiteurs du point de bonus défensif. Ce succès propulse les Landais à la cinquième place de la poule, avant un déplacement compliqué le week-end prochain à Saint-Pée sur Nivelle, compliqué mais pas inaccessible.