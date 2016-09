La Réole Les Réolais du bout du monde : la vie de Clément à Montréal

Après avoir obtenu son Permis de Travail Vacances, un visa indispensable pour travailler en toute liberté au Canada, Clément Idiart a rejoint la ville de Montréal pour y trouver du travail dans le cinéma.

Changer d’air

Après avoir fait de longues études dans le vin et l’oenologie à Bordeaux, le jeune réolais a été un peu dégoûté par ce monde et a voulu changer d’air. « J’ai ressenti un besoin de changer d’air, de devoir m’éloigner de tout ça. J’en avais marre du stress ambiant », explique l’intéressé. Il a donc décidé de changer totalement de projet professionnel, mais aussi de pays.

Pour de multiples raisons, dont le fait d’améliorer son anglais, qu’il parlait déjà bien avant son départ, Clément choisit de partir pour le Canada, seul avec un sac à dos. « C’est la première fois que je prenais l’avion tout seul et que je partais aussi loin. C’était un peu l’aventure » se rappelle le Réolais.

Par ce départ, il a trouvé un « moyen de sortir de ma zone de confort, c’était important de faire un break et de me recentrer sur soi-même. » Quand on évoque la distance avec sa famille où ses amis, Clément précise que « ce n’est pas si difficile que ça de nos jours grâce à la technologie qui permet de rester en contact. Et puis cela permet de faire de nouvelles rencontres donc c’est plutôt positif. »

Réussir dans le cinéma

Mais son but premier réside dans le fait que le Canada offre des opportunités pour réussir dans l’audiovisuel et notamment le cinéma, qui est un véritable « rêve de gosse » pour lui. Il est d’ailleurs en train de faire une formation pour apprendre les bases du métier et surtout être syndiqué « car c’est indispensable pour travailler au Canada dans ce milieu », souligne le passionné.

Il a également travaillé sur un projet de pub pour un opérateur téléphonique : « c’est fun de travailler dans la pub et je pense y travailler encore un peu, mais à terme l’objectif c’est de travailler sur des plateaux de cinéma et de réaliser des films. »

Pratique du roller derby

Le jeune réolais pratiquait, avant son départ, un sport assez méconnu en France : le roller derby. Mais au Canada, ce sport est beaucoup plus répandu et le club dans lequel il court est classé 16e équipe mondiale. Pour l’instant, il ne joue qu’en réserve mais il espère faire les qualifications en novembre pour accéder à l’équipe première. « Ce serait une vraie réussite de pouvoir intégrer l’équipe une, mais c’est très compliqué. Il y a ici un esprit de compétition très important. Mais c’est bien car chacun se donne le meilleur pour aller au bout. Pourtant, à côté de ça, il y a un véritable esprit d’équipe. J’aime cet esprit de groupe, on reste très soudé » raconte Clément. Le sport a d’ailleurs été un très bon moyen pour lui de faire des rencontres.

À terme, le jeune réolais espère rester vivre au Canada même après la fin de la validité de son visa de travail : « J’ai envie de rester vivre au Canada et de découvrir d’autres lieux comme Toronto ou encore la campagne canadienne. »

Edwin Bleunven