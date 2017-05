Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Les rencontres du Vivre Ensemble battront leur plein tout vendredi, sur la place Clemenceau. Cette journée de jeudi a été considérablement perturbée par la pluie incessante, mais gageons que demain, vendredi, le public saura se montrer présent. l’inauguration qui a eu lieu hier, mercredi, a été l’occasion pour la Ville de Marmande et la Maison de l’Europe, co-organisateurs de cette manifestation depuis cinq ans. L’objectif est de mettre en perspective les associations qui se battent au quotidien pour que soient reconnus le handicap, gommer les différences entre valides et personnes en situation de handicap. «Le Vivre Ensemble est attaqué depuis des années de manière injuste et l’expression des problèmes permettra de combattre les préjugés» déclare Daniel Benquet, maire de Marmande.

Pourquoi la Maison de l’Europe est-elle aussi partie prenante de cette opération? Didier Delanis le résume en ces mots: «L’Union européenne fait de l’égalité de l’accès à l’emploi, aux services publics et à la culture l’une de ses priorités. C’est pour cela que nous nous investissons dans cette manifestation auprès de la mairie de Marmande».

A noter que pour cette journée de vendredi, le temps fort sera incontestablement la conférence que donnera la Bayonnaise Perle Bouge, septuple championne de France d’aviron, médaillée paralympique, sur le thème «L’intégration par le sport». Interviendra aussi Alain Martin, responsable de l’Association du Sport Adapté Marmandais.

Programme de ce vendredi

10h-12h: vente de paniers de légumes et dégustation avec Solincité.

12h: déjeuner préparé et servi par l’ASAM (Maison Arc-en-Ciel) 6€.

12h10-13h30: CLAE de l’école Labrunie: spectacle en chanson.

14h: conférence-débat avec Perle Bouge, championne paralympique sur le thème «L’intégration par le sport».

14h-18h: vente de paniers de légumes et dégustation avec Solincité.

15h-18h: musée Marzelles: les peintures de Michelle Devaine.

16h-17h: chorale Hakuna Matata.