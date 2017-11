À partir de ce week-end, les puces d’hiver de Rauzan ouvrent leurs portes sur le site de Champico. C’est la quatrième année consécutive que cet événement hebdomadaire se déroule. Et contrairement aux autres manifestations organisées par l’Association Pour l’Animation de Rauzan, ce vide-greniers n’est pas ouvert qu’aux professionnels. Les particuliers peuvent aussi amener leurs lots de marchandises pour les chineurs, toujours très nombreux.

Avec des producteurs locaux

Avant de prendre le rythme hebdomadaire, les puces d’hiver vont ouvrir au public samedi 4 et dimanche 5 novembre ainsi que samedi 11 et dimanche 12 novembre. Par la suite, ce sera rendez-vous tous les dimanches, de 8h à 18h, jusqu’au 18 mars 2018. Les produits proposés par les professionnels et particuliers sont hétéroclites, allant des matériaux de construction aux pièces de voiture en passant par des voitures, de la Hi-fi ou encore des ordinateurs. La condition pour les vendeurs est de proposer leurs produits au bon prix.

Pour compléter ce marché, des producteurs alimentaires locaux seront installés sur place avec des fromages, de la charcuterie, des légumes, des fruits mais aussi des pains et des boissons avec lesquels il est possible d’improviser un repas. Une restauration sur place est aussi proposée.

Entrée libre. Renseignements et inscriptions au 05.57.84.07.73.