Le domaine des Hauts de Riquets, niché dans le vallon du même nom, contourné par les méandres du Dousset, appartient à la famille Bireaud, Pierre et Marie-José qui en ont fait une invitation à la découverte de l’agriculture naturelle et de la labellisation en biodynamie. Les vignes sont situées sur trois terroirs différents, plateau calcaire, argiles limoneuses, et pentes exposées au sud. La philosophie de la famille est : respect du raisin, absence d’ajouts, exigence d’une qualité, travail naturel et traditionnel.

13 hectares de vignobles

Les années ont passé et Ivan Bireaud, le fils de famille, et Léa, sa sœur, décident en 2009 de s’installer sur le domaine pour plus tard succéder aux parents au domaine. Désormais, c’est chose faite. Ivan, 32 ans, suit une école de management durant quatre ans à Bordeaux avant d’obtenir un master ENITA (Ecole nationale d’ingénieur des travaux agricoles). Ce diplôme obligatoire pour s’installer a apportéles compétences nécessaires à ce jeune chef d’entreprise. Pour lui, c’était une évidence que de reprendre le domaine car lui aussi, par atavisme et par amour de la nature, est très sensible à l’agriculture naturelle ou en conversion bio. Le vignoble occupe 13 ha de terrains en traditionnel, 2 ha en conversion bio, 15 ha de céréales.

Voulant rajouter une corde à son arc, l’ouvrage ne lui faisant pas peur, Ivan décide de se lancer dans l’élevage de porcs noirs gascons.

Un élevage en biodynamie avec ses céréales

Il a de la surface, des prairies. Le projet est réalisable. Avec Léa, ils souhaitent diversifier leurs productions, tout en travaillant de façon artisanale et authentique pour sublimer les produits.

Ce porc noir, rustique, résistant, dont la durée d’élevage est plus courte que les autres races (12/18 mois) et qui fait partie des six races en voie de disparition, il va le trouver en Ariège, près de Foix. Il est convaincu, car la viande est fondante et délicieuse. Il achète une femelle que sa fille nommera Peppa et tombe sous le charme Peppa. Elle s’avère douce et sociable.

Fin 2016, Peppa a un an et est devenue grande. Elle va donc pouvoir avoir des petits. Début 2017, Ivan se procure un jeune verrat conseillé par son ami de l’Ariège. Il est plein d’énergie et lui aussi très sociable. A l’été 2017, l’heureux événement se prépare. La naissance est annoncée vers le 15/20 septembre. A 8h du matin, quand l’éleveur fait le tour de ses animaux il retrouve Peppa morte, victime d’un œdème pulmonaire foudroyant en quelques heures, selon les résultats de l’autopsie pratiquée. Cette même autopsie révélera par ailleurs que Peppa était en excellente santé (côté coeur, organes, muscles), mais aussi la la présence de 8 petits qui ne pourront être sauvés. Il s’avérera que le mâle aurait dû être séparé de la femelle plus tôt, car la cohabitation est sans doute à l’origine du stress causé à la femelle en gestation.

Projets suite… et financement

Malgré cet échec qui l’a bouleversé, Ivan persévère. Il veut réaliser son élevage de porcs. Pour cela il lui faut un financement. Il se tourne vers la plateforme de financement participatif Mïmosa, exclusivement dédiée à l’agriculture et l’alimentation (don en contrepartie en nature). Mïmosa est un lieu d’échange, de partage, de solidarité entre une communauté de contributeurs et les porteurs de projets de ces secteurs.

En parallèle, Ivan a demandé un financement de la Région, 30 % de la partie matériel (donc la chambre froide et l’aménagement du local). Le montant qu’il compte collecter est de 3.500€. Il souhaite acheter six femelles dont une sera la nouvelle mère. Les différents parcs sont déjà clôturés, avec l’eau nécessaire.

Le blé et les céréales apporteront l’autonomie alimentaire pour l’élevage. Pour un projet environnemental, biodynamique, différentes activités sont utiles et complémentaires les unes aux autres. L’épeautre est semé dans la luzerne en semis direct, l’engrais vert dans la vigne sera enfoui au printemps. De ce fait la consommation sera minime pour produire et la fertilité augmentera petit à petit avec de plus en plus de micro-organismes. Des arbres sont plantés selon la nature du sol (frênes, ormeaux, tilleuls, fruitiers, pommiers francs) des haies également. Un jardin pédagogique va voir le jour autour des parcs et pourra accueillir des enfants des écoles. Vous l’aurez compris, Ivan souhaite développer un modèle respecuteux de l’environnement et de garder nos belles campagnes actives.

Domaine les Hauts de Riquets: Ivan et Léa Bireaud 05.53.83.83.60 et 06.73.76.93.38.

www.domainelesriquets.fr