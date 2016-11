Bieujac Les projets à "La Maison"

La municipalité bieujacaise a voté la prolongation de la convention de mise à disposition au café social et culturel du village « La Maison » pour une année supplémentaire. Cette association, chère à Hélène Rassis et son équipe « Encore des Tiroirs Cachés », a ouvert en début d’été 2015 ce café social et culturel dans le bourg du village où elle prend petit à petit ses racines.

« On ne passe pas par Bieujac on y vient » dit-elle. Activités Les activités proposées sont nombreuses et seront reconduites : cours de guitare, atelier de pâtisseries anglaises et d’écriture et aussi les rendez-vous « blabla » scrabble, goûter et tricothé ! En plus d’une bibliothèque de prêt et une grainothèque, il y aura un atelier photo tous les 15 jours, le jeudi de 18h30 à 20h30 et des cours de yoga, le mercredi de 9h15 à 10h15.

L’association ouvre sans cesse des tiroirs pour être en phase avec l’actualité comme un service de recyclage qui collecte bouchons en plastique, cartouches d’imprimante ou piles usagées, etc. Un accueil sera possible pour les associations qui souhaitent se réunir ou des particuliers qui veulent fêter un évènement à

La Maison ou bien faire des expositions ou des conférences, et un espace de travail avec connexion internet sera à la disposition des personnes qui ne veulent pas travailler chez elles : auto entrepreneur, télé travail… Spectacles Deux pièces supplémentaires sont ouvertes et seront mises à disposition de la compagnie Sons de Toiles pour travailler et organiser avec l’association des spectacles comme dernièrement « La Grand Mèce ».

La coordination de ces projets est assurée à ce jour bénévolement par Hélène Rassis qui espère à terme une professionnalisation de son activité: « Je sais qu’il faut du temps pour qu’un tel projet trouve un écho positif et pour que la fréquentation de ce lieu prenne de l’ampleur, alors je m’applique à ce que chacun puisse trouver à « La Maison » les activités qui lui correspondent.

Ce projet sort de ma tête mais il ne peut pas exister sans l’énergie collective et sans l’aide précieuse de la mairie et depuis un an le chemin que nous avons fait ensemble est riche ».

Maryse Lacoste

Adhésion à l’association, 2€ minimum par an et par personne. Contact: Hélène Rassis au 06.87.11.33.71 et lamaison@gmail.com (si vous souhaitez recevoir le programme hebdomadaire).