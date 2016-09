Les produits du Lot-et-Garonne à Paris, ça flotte !

La 17ème édition des Marchés Flottants du Sud-Ouest se tient depuis ce vendredi jusqu’à dimanche, à Paris, quai Montebello et quai de Tournelle, en face de la cathédrale Notre-Dame. Le Lot-et-Garonne, avec le Gers et le Tarn-et-Garonne, y est sont représntés pour ce qui est un grand marché gourmand et festif prisé des Parisiens. Ils sont 200.000 visiteurs à faire de ce rendez-vous un succès. Plusieurs exploitants du Marmandais y sont présents.