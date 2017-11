La Barrique et la Fillette poursuit son programme d’animations autour du vin et de la gastronomie. Durant le mois de novembre, ce sont trois rendez-vous qui sont prévus pour les amateurs de découvertes viticoles et gastronomiques. Le menu s’annonce copieux et plein de gourmandise.

Atelier de dégustation dimanche

Le premier temps fort aura lieu dimanche 5 novembre. À partir de 16h, Patrick Chazallet installe son atelier de dégustation. Le journaliste, chroniqueur gastronomique et conseiller en vins a un parcours impressionnant dans le monde de la gastronomie, du vin et de l’édition. Et un de ses plaisirs se trouve dans la recherche de jeunes vignerons qui amènent quelque chose de nouveau dans l’élaboration de leurs vins. Cet atelier de dégustation sera l’occasion de tester ses nouvelles trouvailles.

Dimanche 12 novembre, ce sera l’heure de rencontrer un chef étoilé. Le cuisinier périgourdin Patrick Feuga sera le “chef au piano” de la soirée et fera découvrir aux intéressés des mélanges savoureux entre vins et recettes de cuisine.

Enfin, le dernier rendez-vous pour le mois de novembre concernera le jour de sortie du beaujolais nouveau. Ce sera jeudi 16 novembre dans le bar à vin monségurais. Un moment qui permettra de goûter d’autres vins moins connus.

Renseignements au 09.53.25.43.02.