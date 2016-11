Les Rouennais sont au-dessus du lot dans cette poule 2 et personne n’y pourra rien changer. Ils n’ont dès lors jamais laissé les Poudriers espérer dans cette rencontre dont ils ont très vite pris le score (0-10 après 5’). Avec beaucoup de cœur, les locaux ont quand même recollé au score grâce à Karim Abbad dans la foulée avant de laisser filer les visiteurs lors du dernier quart d’heure de ce premier acte. A 8-20 au changement de camp, la partie était pliée. Oui mais voilà, il y a de la fierté chez les Jaune et Noir.

Une phase retour plus light

Les Rouennais vont le comprendre dès le retour sur le pré avec obligation pour eux de s’envoyer en défense pour contrer la révolte des locaux. Cette dernière ne trouve pas récompense et les visiteurs desserrent l’étau avant de marquer par deux fois, à l’heure de jeu puis à cinq minutes du trille final, bonus offensif en poche. Nouvelle désillusion donc pour la troupe de Benjamin Andreu et Patrick Vergé lors de cette ultime journée de la phase aller avec à la clé une place peu envieuse dans le fond de la classe. Reste que la phase retour sera a priori bien plus digeste.