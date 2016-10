Saint-Médard-en-Jalles Les Poudriers s'écroulent en deuxième période

Après le point ramené du voyage à Saint-Jean-de-Luz deux semaines plus tôt, les Saint-Médardais ont ramené une autre unité de Bagnères-de-Bigorre mais dans les deux cas, l’opération aurait pu être beaucoup plus juteuse. Chacun sait bien que la troupe du duo Benjamin Andreu – Patrick Vergé fait la maille cette saison pour se positionner dans le haut du tableau. Chacun sait également qu’elle voyage plutôt bien. Oui mais voilà, la discipline est l’une des clés essentielles à ce jeu et manifestement, les Jaune et Noir ont à faire des progrès dans ce domaine.

Les Poudriers s’écroulent en seconde période

S’ils ont gagné la première mi-temps au pied des Pyrénées (13-22), ils ont largement perdu la seconde (23-7), en encaissant ces 23 unités en moins de 30 minutes, sans en rendre alors une seule. Ce alors qu’ils étaient en infériorité numérique suite à des fautes grossières. Ils reviendront bien en toute fin de match sur un essai tout en puissance du pack mais il était trop tard. L’indiscipline leur aura joué un bien mauvais tour. A méditer.

3° journée – poule 2

Rouen 40-24 Tyrosse

Lombez-Samatan 13-31 Oloron

Bagneres 36-29 Saint-Médard

Langon 19-19 Nantes

Saint-Jean de Luz 29-13 Anglet