Saint-Médard-en-Jalles Les Poudriers font trembler Saint-Jean de Luz

Les cartons tombent comme à Gravelotte en ce début de saison et la rencontre à Saint-Jean de Luz n’a pas échappé à la règle. Cinq cartons et des pénalités, en veux-tu, en voilà. A ce petit jeu, ce sont les visiteurs qui vont creuser l’écart en première mi-temps, vent dans le dos, grâce à la précision de la botte d’Amaury Geneste. Ce dernier réussit six coups de pied qui donnent une avance substantielle aux siens à la pause (9-18).

Les Luziens, meilleurs dans le money-time

Le jeu girondin est bien en place, sans génie certes, mais très appliqué. On se dit alors qu’une victoire au Pays basque n’est pas utopique. C’est bien mal connaître les Luziens qui vont marquer le seul essai du match à l’issue d’une action de grande envergure à la 48’ et ainsi prendre le score (19-18). Le buteur visiteur redonne bien l’avantage aux siens à dix minutes du trille final mais le dernier mot va revenir à l’artificier local qui en deux fois vient sceller le score du match dans le money-time. Saint-Médard ramènera finalement un modeste – mais pas anodin – point de bonus défensif.

1° journée poule 2

Rouen 15–19 Oloron

Saint-Jean de Luz 25–21 Saint Médard

Lombez-Samatan 20–9 Bagnères

Langon 28–15 Anglet

Nantes 29-42 Tyrosse

Classement :

1/ Tyrosse 5pts (13)

2/ Langon 4 pts (13)

3/ Lombez-Samatan 4 pts (11)

4/ Oloron 4 pts (4)

5/ Saint-Jean de Luz 4 pts (4)

6/ Saint-Médard 1 pt (-4)

7/ Rouen 1 pt (-4)

8/ Bagnères 0 pt (-11)

9/ Anglet 0 pt (-13)

10/ Nantes 0 pt (-13)