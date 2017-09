À peine le Chemin des Arts édition 2017 est-il terminé que les expositions reprennent dans la cité millénaire. Cette fois, l’ancienne prison laisse place à la photographie et Christophe Gardner, à partir du vendredi 8 septembre jusqu’au dimanche 1er octobre. Le Réolais de cœur a parcouru de nombreux kilomètres durant sa vie, allant dans les quatre coins du globe armé de son appareil photo. Dans l’ancienne prison, c’est la richesse du monde qui sera exposé.

D’ailleurs, c’est durant ses voyages et séjours que Christophe Gardner a eu cette certitude : partout, ce sont les humains qui disent l’essentiel et ce quelle que soit la beauté naturelle et architecturale d’un pays. Quotidien, état d’esprit, sentiments, le photographe est constamment à la recherche de l’instant durant lequel surgit l’indicible : la vie. C’est pourquoi ces photos sont belles et qu’elles interrogent.

Le vernissage de l’exposition aura lieu dimanche 10 septembre à partir de 18h dans l’ancienne prison autour d’un apéritif convivial.