L’artiste Sébastien Bertrand et Daquí, le label discographique des Nuits Atypiques, ont été à l’honneur à l’occasion du 69e palmarès de l’Académie Charles Cros qui s’est tenu à Paris, à la Maison de Radio France.

Sébastien Bertrand a été lauréat du Grand Prix du Disque, dans la catégorie Musiques du monde, pour son album Traversées, paru en 2016, sur Daquí.

Fondée au lendemain de la guerre, en 1947, l’Académie Charles Cros a pour objectifs de soutenir la création autant que de préserver la mémoire sonore. Une fois par an, elle décerne des Grands Prix internationaux du disque, attentive tant aux compositeurs, auteurs, interprètes qu’à l’esprit d’entreprise et au courage des éditeurs graphiques et phonographiques

Déjà programmé deux fois au cours des précédentes Nuits Atypiques, Sébastien Bertrand fera partie de la 26e édition qui se déroulera en juillet 2017.