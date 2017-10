La fête est toujours belle, qui associe les nouveaux arrivants dans la ville de Cadillac aux résultats du concours des maisons fleuries.

Mais cette année, les « petites mains » qui l’organisent se sont surpassées et le jardin public fait songer à celui d’Alice au pays des merveilles, avec ses mounaques assises sur des chaises, ses pantins joufflus (empruntés à un centre pour autistes de Grignols), ses pots de fleurs décorés et sa longue table qui dévoilera plus tard un buffet champêtre fort garni et appétissant.

Un « esprit village »

En ouverture, Michel Peyré déclame une poésie à la louange des jardins, puis le maire, Jocelyn Doré, prend la parole afin d’accueillir les personnes récemment installées dans la ville, leur souhaitant une bonne intégration dans Cadillac qui cultive un « esprit village » où règne « l’écoute, le dialogue, la concertation »… et de beaux légumes dans ses Jardins de l’Oeuille.

Il échoit à son adjointe Corinne Laulan le plaisir de décerner les prix attribués aux propriétaires de jardins, balcons, pas-de-porte, potagers qui ont fait un effort pour embellir leur environnement, par un choix judicieux des végétaux, d’une harmonie des formes et des couleurs, tout en respectant les consignes d’un développement durable. Ils reçoivent les récompenses octroyées avec le soutien de partenaires locaux, fleuriste Claverie, pépinières Cardon, Maison de la Presse…

Cette opération « tout sourire » qui se perpétue depuis déjà 20 ans rassemble les suffrages des habitants comme en témoigne l’assistance nombreuse, tant il est vrai que la ville mérite bien « sa » fleur au concours national. Pour vous en convaincre, promenez-vous dans les rues de la Tour et Sarrazine, si joliment mises en valeur par les particuliers !

A. M.