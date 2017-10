“Chut, on bosse !” C’est le nom du deuxième volet du spectacle, la suite des “Brigades des feuilles“, présenté par le Théâtre du Conteur et FX Production. La comédie, signée par les Chevaliers du Fiel, sera interprétée par Hervé Lacroix et Benoît Teytaut. La pièce de théâtre se déroulera dans la salle des fêtes de Gironde-sur-Dropt, samedi 14 octobre, à partir de 20h30.

Luttes sociales et pauses pastis

Dans le spectacle, deux questions vont être les fils rouges de la soirée. Christian obtiendra-t-il ses 35% de handicap auquel il rêve tout éveillé ? Et Gilbert est-il suffisamment apprécié par la mairie pour être titularisé par Monsieur le maire ? Mais ce n’est pas tout car ces deux sujets principaux seront entrecoupés de faits de la vie courante en termes d’amour, de luttes sociales, de débats de fond sur de multiples sujets mais aussi, et surtout, de pauses pastis.

Les Municipaux, c’est l’occasion de passer le week-end avec le sourire, en toute détente, avec du rire et de la bonne humeur.

Entrée : 10€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Possibilité de prendre sa place le soir du spectacle.