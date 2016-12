C’est un visage qui commence à être bien connu dans le Tonneinquais, surtout du côté des tous petits… Pour les grands, c’est la fille à la robe rouge à pois, sorte de coccinelle apprivoisée qui sait comment parler aux bambins… « En fait il y a une raison à cette tenue. Les très jeunes enfants ne distinguent que trois couleurs : rouge, noir et blanc. Je m’habille comme ça pour attirer leur attention. Du coup j’ai aussi créé la chanson de la coccinelle » explique Emilie Remblière, comédienne pour la compagnie girondine « A deux pas d’ici ».

Beaucoup de cordes à son art

Nous l’avions laissée sur le char d’Halloween chantant en tête de cortège une chanson de sorcière au soir du 31 octobre. Mais Emilie Remblière ne fait pas que de l’animation puisque nous l’avons dernièrement croisée dans une école maternelle de la ville dans laquelle elle propose à certains enfants des ateliers d’éveil à la lecture dans le cadre du PRE (programme de réussite éducative). Ces ateliers, c’est elle qui les a créés, « sur l’idée d’une éducatrice, ils s’adressent aux enfants, entre 0 et 5 ans, ayant besoin d’apaisement » décrit-elle. Ils ont pour but d’amener les enfants à connaître le monde qui les entoure.

Dans la région depuis 2011, elle en a déjà animé 300, dans des écoles mais aussi des crèches. Pour qu’ils soient efficaces, Emilie Remblière a eu l’idée de ritualiser ses événements en déposant des coussins expressifs de toutes les couleurs au sol, créant une ambiance. La séance, basée sur l’échange entre la comédienne et les enfants, démarre en musique, puisque la comédienne est également auteur-interpète, « on fait une chanson où les enfants peuvent participer ». Puis selon une thématique, ils passent la deuxième partie de l’atelier autour d’un livre, « ils les prennent, les manipulent, on en parle… ».

Et pour clore ce moment ludo-pédagogique, de la musique encore avec, toujours, la participation des enfants. Pour élaborer ces ateliers, elle s’est appuyée sur le travail qu’elle fait auprès du jeune public, « je faisais beaucoup de spectacles dans les crèches, j’avais envie de développer quelque chose de différent ».

De Paris au Tonneinquais

Emilie Remblière n’est installée dans le Tonneinquais que depuis 2011 mais elle a déjà tissé une jolie toile pour diffuser ses talents aux enfants. C’est pourtant comme régisseur lumière, en région parisienne, que la jeune femme a mis un premier pas sur scène, puis à la mise en scène avant de se lancer dans la comédie. « J’ai commencé par le tout public, puis l’humour. Un jour un artiste jeune public m’a demandé de jouer avec lui »… La voilà lancée, elle ne fera plus jamais face à un autre public que celui composé de jeunes enfants, « c’est un public qui ne ment pas. Les enfants sont authentiques et cela permet de tout le temps se remettre en question, d’ailleurs, mes ateliers ont beaucoup évolué. J’appuie mes créations sur le quotidien des enfants et souvent, je joue l’enfant ! Ca peut les perturber mais c’est très intéressant de voir leurs réactions » explique-t-elle. Depuis 5 ans, avec cinq comédiens de la région, elle fait partie de la compagnie A Deux pas d’ici, en Gironde.

Bientôt en résidence

Outre les ateliers d’éveil, on retrouve Emilie Remblière dans des spectacles, une trentaine par an ; pour le Carnaval de Tonneins où elle propose une activité tout au long de l’année avec les écoliers de la commune avant de parader l’après-midi ; elle anime quelques ateliers dans les écoles ; enfin, elle crée des spectacles pour les enfants. Elle sera d’ailleurs en résidence à Tonneins en début d’année avec sa compagnie, A deux pas d’ici, pour parfaire leur nouveau spectacle. Comme l’an dernier où elle avait finalisé la pièce « Grandir » qui se joue un peu partout dans la région.