Du 11 au 22 octobre, Sandra Jofroit et Julie Jadas, les deux collègues de la Cave du Marmandais, sont revenues de leur rallye au Maroc, le trophée Roses des Sables. Leur nom d’équipage: les Miss Terres. Outre les images plein les yeux et des souvenirs plein la tête, les deux jeunes femmes ont accompli leur projet qui leur tenait à cœur: redonner les 20kg de denrées à la Croix-Rouge du pays et du matériel d’hygiène et du paramédical à l’association les Enfants du Désert.