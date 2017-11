Après trois défaites d’affilée, les Mérignacais se devaient de renouer avec la victoire pour se rassurer et se replacer dans la course à la qualification. Mission accomplie pour les banlieusards bordelais avec pas moins de neuf essais au total, dont six pour la seule première mi-temps. Alexandre Saint-Rémy et Karim Abbad ont chacun réussi un doublé lors de ce premier acte marqué par la volonté sans faille d’un groupe qui avait à cœur de se rassurer.

Une overdose de jeu

39 à 7 au changement de camp et une overdose de jeu qui aura enchanté le public présent, la signature d’un staff toujours tourné vers l’offensive. Les locaux vont un peu lever le pied par la suite, comme pour souffler un peu et ne pas trop chafouiner un adversaire souvent débordé. Trois nouvelles réalisations viendront cependant sceller le score final, la dernière à l’entame du temps additionnel. Voilà dorénavant les Mérignacais installés à la septième place grâce à cette deuxième victoire bonifiée, avant de se déplacer chez le leader invaincu, Blaye, le 18 novembre au soir.