Mérignac Les Mérignacais montent en puissance

En accueillant Nontron, les Mérignacais s’attendaient à un match compliqué, âpre. Ils ne furent pas déçus. Les Nontronnais possèdent bien une équipe rugueuse et plutôt solide, ce qui explique leur belle et nette victoire obtenue le week-end précédent face à Belvès. Les Girondins étaient donc prévenus et ils vont faire un match sérieux, appliqué. Ils vont d’abord s’appuyer sur le pied d’Antonin Davesne pour asseoir leur légère suprématie avant de mettre sur orbite Paul Bouet, ce dernier marquant alors le seul essai de la rencontre.

Un match moins plaisant qu’à Sainte-Foy

On joue alors depuis moins de vingt minutes (13-0) et il va falloir attendre l’heure de jeu pour voir les points suivants alimenter le planchot. Une longue période pas forcément réjouissante pour le spectacle, une empoignade sans concession, virile mais correcte – ou à peu près du moins. Au final, c’est un succès important pour des banlieusards qui engrangent ainsi leur première victoire de la saison après le nul concédé en ce même lieu face à Surgères et la défaite bonifiée ramenée de Sainte-Foy la Grande. Il faudra se déplacer à Sarlat dans deux semaines, un rendez-vous qui n’aura rien d’une partie de campagne.

Poule 16 – 3° journée :

Gourdon – Périgueux (remis)

Surgères 34–42 Stade Foyen

Belves 21-10 Sarlat

Mérignac 16-0 Nontron

Barbezieux/Jonzac 17-14 Blaye