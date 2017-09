Le promu était un peu tendre pour les Girondins en cette journée initiale et ces derniers n’ont pas manqué leur entrée dans la compétition en s’imposant le plus logiquement du monde à La Couronne (3-18). Et les choses n’ont pas tardé, comme pour mieux ne laisser aucun espoir aux locaux. Thomas Montavon a en effet déposé le cuir dans l’en-but dès la 3’ et les Girondins vont dès lors tenir les Charentais à distance respectable, même si ces derniers sont encore dans les points au changement de camp (3-8).

Pas de bonus offensif

Une pénalité va cependant permettre aux visiteurs de faire le break à l’heure de jeu avant que ces derniers ne scellent le score de la rencontre à l’aide d’un second essai juste avant le trille final. Les plus exigeants regretteront sûrement que les Girondins n’aient pu engranger un point de bonus offensif mais une victoire à l’extérieur est toujours difficile à obtenir, surtout en tout début de saison. Les Mérignacais ont donc su s’offrir ce luxe avant de se déplacer de nouveau le week-end prochain, à Surgères cette fois.