[SANTE] Les médecins libéraux contre le renouvellement d'autorisation du glyphosate

L’Union Régionale des médecins libéraux Nouvelle-Aquitaine (URPS ML NA) et l’association Alerte Médecins Pesticides (AMLP) demandent à la France « de ne pas voter le renouvellement d’autorisation du glyphosate et appellent à la vigilance sur les perturbateurs endocriniens présumés ».

Le 4 octobre, la commission européenne doit prendre une décision sur l’utilisation du glyphosate.

Un cancerogène problable

Le glyphosate est un herbicide total foliaire systémique, c’est-à-dire un herbicide non sélectif absorbé par les feuilles et ayant une action généralisée.

L’URPS ML Nouvelle-Aquitaine et l’association Alerte Médecins Pesticides fondent leur demande sur le rapport du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) « qui classe cette molécule au niveau de cancérogène probable. Les médecins libéraux pensent que le doute doit toujours bénéficier à la santé publique.

Par ailleurs, suite à la décision prise cet été par l’Europe sur la définition des perturbateurs endocriniens, l’URPS-ML et l’AMLP souhaitent que la notion de perturbateurs endocriniens présumés soit reconnue et permette ainsi la mise à l’écart de nombre de produits. »

Les médecins évoquent le principe de précaution et souhaitent prendre une part plus active à la nécessaire éducation sanitaire de la population.