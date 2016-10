Marmande Les manèges vous attendent sur l'esplanade de Maré

A la saint Luc, c’est le grand truc selon les chasseurs à la palombe… C’est également l’époque où les forains viennent installer leur belle Foire de la saint Luc sur l’esplanade de Maré, pour le plus grand plaisir des enfants.

Manèges, stands et autres attractions diverses et variées vont investir la place du 8 au 23 octobre. Le choix devrait être large (une quarantaine de stand sont annoncés), pour les plus petits mais aussi pour les grands, comme à l’accoutumée.

Les horaires

En semaine, la foire ouvre ses portes de 16h à 20h; les mercredis, samedis et dimanches, de 14h à 20h.

En partenariat avec les forains, Le Républicain vous offre un ticket gratuit pour un ticket acheté (bon à découper dans notre édition papier).