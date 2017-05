Les 19 élèves de la classe de Terminale du lycée agricole Terres de Gascogne de Bazas, section Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant, ont concrétisé, au Bois de Blanche-Neige, le travail réalisé toute l’année, avec leur enseignante Elodie Lima dans le cadre d’un module « Aménagement et valorisation des espaces ».