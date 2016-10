Lormont Les Lormontais échouent à l'Isle-Jourdain

Les Lormontais savaient que l’équipe de l’Isle Jourdain serait difficile à manœuvrer sur ses terres mais ils ont plutôt bien mené leur barque jusqu’à moins d’un quart d’heure du trille final. Après avoir défloré le planchot par Tristan Roussillon, les Girondins vont encaisser leur premier essai à la demi-heure de jeu. Le score s’en tient à là au changement de camp. Le buteur visiteur ramène les siens à quatre unités des locaux à l’heure de jeu et même si les initiatives sont plutôt gersoises, les Lormontais sont en place.

Deux essais en 10 min

La partie va définitivement basculer en faveur des Lislois en dix minutes chrono, le temps pour ces derniers de marquer par deux fois (68’ et 78’). Les banlieusards sont décrochés mais ils vont réduire le score au courage et uniquement pour le fun par Philippe Pagatele à la 83’, prouvant ainsi et s’il y en avait besoin que cette équipe a du caractère. Elle devra le démontrer de nouveau le samedi 15 octobre (19h30) lors de la réception de Gimont au sein d’une poule qui plus que jamais s’annonce comme étant très relevée.

Poule 8 – 3° journée :

Morlaàs 24-18 Gimont

Orthez 23-15 RCBA

Aire/Adour 15-21 Hagetmau

Isle-Jourdain 24-11 Lormont

Salles 19-13 Fleurance