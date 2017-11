« Le début de saison s’annonçait difficile suite au départ de l’entraîneur Philippe Nicol, mais finalement nous démarrons bien : Franck Alric, le nouveau professeur, a pris ses fonctions avec un effectif en hausse ». La présidente, Emilie Millot Ducos, est confiante avec à ce jour 32 judokas de 4 à 16 ans et 26 adultes adhérents au Taïso et le club envisage même d’ouvrir une section Jujitsu pour les adultes et les adolescents après les vacances de la Toussaint.

Durant la saison, le club proposera à ses licenciés des tournois dans la région ainsi que des stages de perfectionnement notamment avec le club de Saint-Macaire.

Un projet est également en train de se mettre en place avec des clubs des alentours.

Les cours ont lieu les mercredis à partir de 16h30, 17h30, 18h30 et les vendredis 18h-19h et 19h-20h.

Les cours de Taïso le lundi 19h45 à 20h30 et 20h30 à 21h15.

Et depuis novembre, cours de Jutjistu le jeudi de 20h à 21h. Essai gratuit sur deux séances.