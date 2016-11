Loupiac Les journées gourmandes « Loupiac et foie gras » fêtent leurs 20 ans

Les journées gourmandes «Loupiac et foie gras» fêtent leur 20e anniversaire les samedi 26 et dimanche 27 novembre, à Loupiac et Cadillac.

Une trentaine de propriétés ouvriront les portes de leurs chais pour vous faire découvrir les vins de l’AOC Loupiac (à consommer avec avec modération) et les produits fermiers landais.

Chaque viticulteur sera ainsi associé à un producteur de foie gras, pour proposer des dégustations gratuites, déclinées aux couleurs des spécialités de canard (foie gras, canards farcis, magrets et confits) parfaitement combinées avec les vins du terroir de Loupiac.

Cinq chefs Eurotoques

Un restaurant éphémère, installé dans la salle des fêtes de Loupiac, proposera des déjeuners gourmands samedi et dimanche à 12h30.

Un cocktail gastronomique préparé par cinq chefs aquitains Eurotoques (Stenly Vo d’Andernos, Arnaud Chartier d’Arès, Frank Angelaud de Pessac, Didier Bergey de Cadillac, Jacques Belot de St-Loubès) sera réalisé samedi soir à 20h, sur deux bateaux amarrés au ponton de Cadillac (réservation au 05.56.62.62.71).

Des animations et découvertes à vivre en couple où en famille durant deux jours au rythme de dégustations de vieux millésimes ou de gourmandises landaises, visites guidées, ateliers et démonstration de découpe de canards, expositions, déjeuners gourmands, dîner-concert.

Eric Boulanger

Renseignements : 05.56.62.12.92. Facebook : Journées Loupiac.

Les propriétés qui ouvrent leurs portes

n°1 Château de Beaupuy / Expositions de voitures et vieux tracteurs, de peintures et gravures sur verres. Gelée au Loupiac

n°2 Domaine du Chay

n°4 Château du Cros

n°5 Vignobles Darriet, Château Dauphiné-Rondillon / Dégustations de vieux millésimes à l’aveugle, visite du chai dans un décor féérique de Bénédicte de Cavidéco

n°7 Château Peyruchet / Dégustations de vieux millésimes

n°8 Vignobles Bord (www.vignoblesbord.fr) / Dégustations accords Loupiac-Foie gras, Chocolat-Safran de Garonne

n°9 Château Loupiac-Gaudiet / Dédicaces de livres pour enfants, expositions de toiles. Gelée au Loupiac

n°12 Domaine du Noble

n°15 Domaine des pins de Pitcha, Loupiac

n°16 Domaine de Peytoupin / Peinture décorative sur divers supports

n°17 Château du Prieur / Exposition bijoux fantaisie de créatrice, couture et accessoires originaux

n°18 Château du vieux moulin / Dégustation de vieux millésimes à partir de 1955

n°20 Domaine des rochers / Exposition de maquette de bâteaux

n°21 Château le Portail Rouge / Visite de la Villa gallo-romaine

n°26 Château du grand plantier

n°27 Château Tertre de Pezelin

n°28 Château L’enclos Miqueu / Palombière miniature

n°29 Château Mazarin