Dans le vestiaire de l’UBB, un petit groupe de joueurs formé autour de Nans Ducuing, Jean-Marcellin Buttin, Jean-Baptiste Dubié et quelques autres s’amusent à placarder des caricatures de leurs coéquipiers, avec l’aide de Photoshop. Et ils n’ont pas résisté à la tentation de s’en consacrer aussi à chacun d’entre eux.

>>> “Vadim Cobilas, c’est la Montagne dans Game of Thrones”

On peut donc retrouver Nans Ducuing, accroché à une caravane, en référence au match face au Racing où il s’était rattraper par Dan Carter alors qu’il filait vers l’en but. Jean-Baptiste Dubié a des faux airs d’Elvis Presley et Jean-Marcellin Buttin se présente en roi. Comme il est aux manettes sur Photoshop, il s’est mis à son avantage. Les autres photomontages valent aussi le détour… Il y a du Denver, le dernier dinosaure, du Rocco Siffredi, du Cyrano de Bergerac, The Hobbit et quelques autres surprises. On vous laisse les découvrir en images.

>>> Sébastien Taofifenua postule pour la saison 3 de Narcos