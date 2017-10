C’est durant un après-midi convivial qu’étaient réunis les JSP, c’est-à-dire les Jeunes Sapeurs Pompiers, les Sapeurs Pompiers et les élus Bruno Marty, maire de La Réole et Francis Zaguet, président de la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde. À cette occasion, les 14 membres des JSP ont été félicités par leur président, Michel Crouzet, et leur vice-président, Sébastien Rayé, pour leur rigueur, leur engagement et leur dévouement. Un sac et une tenue de sport leur ont été remis.

Assane Camara mis en lumière

L’ancien chef de centre, Rémi Lassoureille, qui l’était encore lors de cette cérémonie, a tenu à annoncer une bonne nouvelle : l’accès à l’effectif opérationnel des Sapeurs Pompiers de Assane Camara, reçu au brevet en 2017. D’ailleurs, pour l’an prochain, trois des 14 JSP pourraient intégrer les Sapeurs Pompiers volontaires en cas de réussite de leur brevet en 2018. Il s’agit d’Antoine Jean, de Lolita Ascencio et de Théo Béney.

Profitant de ces dernières paroles réolaises en public, le capitaine, remplacé depuis par le lieutenant Jean Raoul Ballon, a souhaité rappeler l’importance de la section des JSP de La Réole, “la plus ancienne du secteur, un vivier de recrutement où les valeurs sont respectées et par où sont passés la plupart des Sapeurs Pompiers de La Réole”.