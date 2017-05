Si les équipes seniors du HCBB réalisent une bonne saison, la catégorie des -13 filles se démarque en étant qualifiée pour la demi-finale du championnat de Gironde Excellence contre l’US Mios-Biganos, match à disputer samedi sur le Bassin.

La pépinière du HC Belin-Beliet se porte bien. En témoigne l’exploit sportif des -13 filles qui se sont qualifiés pour la demi-finale d’excellence départementale avec comme différents adversaires des équipes prestigieuses comme l’US Mios-Biganos, Libourne ou encore Mérignac, trois équipes dont les catégories seniors jouent en Nationale.

Sous la houlette de Patrick Fayada, président du club et Vincent Doux, les filles s’étaient imposées par deux fois contre Andernos en quart de finale. Deux performances de haute-volée qui n’avait pas manqué de bluffer les spectateurs de la salle de sport de Suzon.

Si l’on compare le début de saison et aujourd’hui, la progression est immense

Malgré une demi-finale aller perdue 41 à 21, tout reste encore possible tant l’histoire est belle. Il faut dire que cette qualification n’est autre que le fruit d’un travail de chaque instant, une assiduité aux entraînements et une progression rapide des joueuses comme le confirme Vincent Doux : « Si l’on compare le début de saison et aujourd’hui, la progression est immense ».

Les résultats lors de la première partie de championnat en attestent. Sur 6 rencontres, les Belinétoises se sont imposées quatre fois pour seulement un nul et une défaite. Terminant à la seconde place du classement, elles s’étaient par conséquent qualifiés pour les quarts de finale. En faisant parti du dernier carré d’Excellence, le HCBB peut à juste titre se vanter d’une école de handball de qualité pouvant rivaliser avec les plus grands clubs de Gironde.

Corentin Barsacq