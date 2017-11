La dernière pénalité, ratée par Matthieu Jalibert, dans le temps additionnel est difficile à digérer car les Unionistes méritaient de gagner ce match face au Stade Toulousain (38-37). Mais il y a beaucoup de points positifs à retenir de cette rencontre, dont l’apport très intéressant des jeunes du club girondin, comme Cameron Woki.





Toulouse 38-37 UBB

UBB : 4 essais Pélissié (22’), Lesgourgues (30’), Talebula (33’) et Barraque (36’), 4 transformations Jalibert et 3 pénalités Jalibert (15’, 40’ et 65’).

Toulouse : 5 essais (9’, 12’, 16’, 44’ et 72’), 5 transformations et pénalité (7’).

Union : 1/Ravaï 2/Pélissié 3/Cobilas 4/Marais 5/Cazeaux 6/Jones 8/Houston 7/Woki 9/Lesgourgues 10/Jalibert 11/Fuatai 12/Talebula 13/Dubié 14/Connor 15/Barraque 16/Avei 17/Païva 18/Aliouat 19/Roumat 20/Gimbert 21/Schoeman 22/Cros 23/Clerc