C’est la fête aux jardins ! Une animation inédite se prépare : dimanche 14 mai, durant toute la journée, l’association des Jardins familiaux invite les visiteurs à se rendre sur leur site, en bordure de Garonne, « un lieu magique et très agréable », comme le souligne Serge Paniagua, président de l’association.

« L’ojectif de cet événement est de célébrer le printemps, de faire découvrir les jardins à ceux qui ne les connaissent pas encore, et surtout de réunir les habitants et d’autres associations et acteurs du Sud-Gironde, dans un esprit d’échange et de partage, des valeurs très importantes pour nous, jardiniers » poursuit le président.

L’association, qui compte une trentaine de membres, a créé une commission animation, « menée par des jeunes » qui apportent un nouvel élan au groupe. Une dynamique qui se ressent dans le programme de la manifestation du 14 mai, qui est très varié.

À partir de 9h30, et tout au long de la journée, les visiteurs pourront trouver des espaces associatifs (l’Itep, l’Amap des Rives de Garonne, le Labo des Solidarités, les Jardiniers de tomates…) mais aussi des ateliers et expositions thématiques (Récup’Art, grainothèque, apiculture…).

L’occasion pour le public de dénicher de bonnes idées concernant le jardinage (fabrication de bombes à graines, alternatives au phytosanitaire, compostage…).

Il y aura aussi un espace troc de plants et partage de graines. L’art se mêlera par ailleurs au jardin, avec la présence de plusieurs artistes et artisans locaux (peintures, sculptures et autres expos éphémères) mais aussi de musiciens et chanteurs (Les Demoiz’ailes, Vincent Mias). Un atelier “Danse la Terre” sera mis en place, de 11h à 12h, pour enfants et adultes (2€). Des espaces et plusieurs stands seront dédiés à l’enfance (lecture de contes, jardinage pour les petits…).

La Ludothèque Ephémère et la Caravane du Jeu seront présentes. Des promenades botaniques et artistiques, et à dos d’ânes, ainsi qu’un espace détente et lecture sous les arbres seront proposés. Les gourmands n’ont pas été oubliés non plus : un petit marché de producteurs se tiendra tout au long de la journée (jus de fruit, confitures, huiles essentielles…) et une restauration et buvette sur place avec des Food trucks salé et sucré, ainsi que l’assiette… du jardinier !

Delphine Decourcelle