Toulenne Les jardins communaux inaugurés [PHOTOS]

Les jardins communaux: ils ont mis deux ans à sortir de terre et leur succès est au rendez-vous: « je veux saluer le travail important réalisé par la commission, par Jean-René Boucau et les services techniques de la mairie qui se sont investis avec enthousiasme et conviction » déclare Christian Daire, maire de Toulenne.

Lien social

Les jardins communaux représentent un ensemble de 13 parcelles individuelles d’une centaine de mètres carrés réunis sur un même site, alimentés par un puits gratuitement. Les potagers répondent à une dimension sociale et familiale à laquelle l’équipe municipale est attachée, une parcelle de 100 m² peut nourrir une famille pendant plusieurs mois.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Outre l’intérêt économique de cultiver ses fruits et légumes, certains y trouveront un espace ou se détendre, de convivialité et de lien social. « Des valeurs communes chères à la municipalité ont ainsi dirigé le projet ; le renforcement des liens sociaux, la participation des habitants à l’aménagement de leur cadre de vie quotidien, la solidarité, le partage, le respect de l’environnement, la poursuite de notre action plus globale de l’agenda 21 ».

L’idée principale est de faire se rencontrer des personnes d’un milieu social, d’origine ou d’âge différents autour d’une passion commune le jardinage. Quelques mois après le début de l’exploitation des jardins, force est de constater que les objectifs sont atteints.

Corinne Boudigues