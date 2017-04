Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Santé et services publics : les Insoumis du Sud-Gironde – 9 et 12e circonscriptions associées – ont ouvert le débat sur ces deux thèmes à l’occasion d’une réunion publique tenue à Langon en présence de 80 personnes.

Un rendez-vous qui a donné l’occasion de présenter les deux candidats investis localement par la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon en vue des élections législatives des 11 et 18 juin : François Papiau sur la 9e circonscription et Christophe Miqueu sur la 12e.

L’élu d’opposition de Sauveterre-de-Guyenne avait officialisé sa candidature sur la rive droite de la Garonne au début du mois de mars.

Christophe Miqueu, candidat des Insoumis sur la 12e circonscription

De l’autre côté de la Garonne, c’est François Papiau qui défendra les couleurs de la France Insoumise. Conseiller municipal d’opposition à Cadaujac, cet ancien éducateur en insertion dans l’administration pénitentiaire avait été le candidat du Front de gauche aux élections départementales sur le canton de La Brède.

Il revendique son opposition aux projets de Ligne à grande vitesse et sa préférence pour le TER et les transports de proximité. Autres sujets de préoccupation prioritaire pour François Papiau : le logement social, la politique de l’eau, les salaires et les retraites, la santé. C’est précisément sur ce thème qu’il a eu l’occasion de s’exprimer devant les Insoumis réunis à Langon.